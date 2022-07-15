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Юран о Лантратове, Митрюшкине и Гудиеве: «У «Химок» три сильных вратаря. Таким подбором не располагает ни один клуб РПЛ»

Главный тренер «Химок» высказался о вратарской бригаде клуба. Также Сергей Юран поделился мнением о срыве трансфера голкипера Ильи Лантратова в «Зенит».

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