Осадчий: ЕС заработает €4,6 млрд с пошлин на дешевые товары с маркетплейсов

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий утверждает, что Евросоюз может получить дополнительно €4,6 млрд в бюджет в случае введения импортных пошлин на товары онлайн-магазинов дешевле €150.
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