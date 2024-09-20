«Крепкий орешек» очень слаб: доживет ли тяжелобольной Брюс Уиллис до 70-летия

Герой боевиков, драм, комедий и пронзительных любовных историй, голливудский актер Брюс Уиллис сидит на пассажирском сиденье невзрачной черной машины, в бейсболке и полосатой рубашке на пуговицах, смотрит в открытое окно отстраненными потухшими глазами.