«Крепкий орешек» очень слаб: доживет ли тяжелобольной Брюс Уиллис до 70-летия

Герой боевиков, драм, комедий и пронзительных любовных историй, голливудский актер Брюс Уиллис сидит на пассажирском сиденье невзрачной черной машины, в бейсболке и полосатой рубашке на пуговицах, смотрит в открытое окно отстраненными потухшими глазами.
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