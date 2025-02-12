В болгарских салонах красоты обнаружены флаконы с опасным ботулотоксином

Проверки на предмет нерегулируемого количества ботулотоксина в салонах красоты проводит региональная инспекция здравоохранения (РИЗ) болгарского города Пловдив 11 февраля передает Болгарское национальное радио.
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