Семак решил подумать, будет ли Дзюба бить пенальти и впредь

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после ничьей с «Мальме» (1:1) в матче 5-го тура Лиги чемпионов рассказал, почему пенальти на последних минутах встречи бил защитник Ярослав Ракицкий.
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