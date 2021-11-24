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Семак решил подумать, будет ли Дзюба бить пенальти и впредь

Семак решил подумать, будет ли Дзюба бить пенальти и впредь

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после ничьей с «Мальме» (1:1) в матче 5-го тура Лиги чемпионов рассказал, почему пенальти на последних минутах встречи бил защитник Ярослав Ракицкий.

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