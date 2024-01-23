Воробьев: За год число преступлений в Подмосковье снизилось более чем на 20%

Планируется объединение столичной и подмосковной систем видеонаблюдения.За год число преступлений в в общественных местах и на улицах Подмосковья снизилось более чем на 20% заявил губернатор Андрей Воробьев на заседании коллегии ГУ МВД России по Московской области, сообщается на официальном сайте регионального правительства.
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