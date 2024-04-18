МО РФ: Расчеты гаубиц Д-30 сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области

В пресс-службе оборонного ведомства Российской Федерации поделились сведениями о том, что артиллеристы десантного подразделения Вооружённых сил успешно организовали срыв ротационных мероприятий боевиков киевского режима.
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