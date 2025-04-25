Татьяна Монтян: Порошенко делит имущество с женой: план выведения бабла из-под санкций!

Почему жена Порошенко подает на него в суд? Чем может обернуться попытка Порошенко вывести свое имущество из-под санкций? Какие могут быть последствия для Марины Порошенко, если Зеленский наложит санкции и на нее? Марина Порошенко, жена бывшего президента Украины Петра Порошенко, подала на него в суд.