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Мы соседи по планете

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12 детей, которые плохо играют в прятки

12 детей, которые плохо играют в прятки

Разве можно сказать своему малышу: «Я нашла тебя?» Конечно, нет! Сто раз пройдёшь мимо… А что может быть славнее малышей, которые пытаются спрятаться, и им это не очень, скажем так, удается? Вашему вниманию 12 примеров именно таких случаев.

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