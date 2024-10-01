Бесплатно для всех пенсионеров с 1 октября: вводится новая льгота – расширит возможности до невероятных масштабов Ольга БезродняяПенсионерам уже доступно множество льгот, и теперь их список продолжает расширяться.
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