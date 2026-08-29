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Татар-информ

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Временное лишение водительских прав: кому грозит в Татарстане

Временное лишение водительских прав: кому грозит в Татарстане

За что могут лишить водительских прав Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Некоторым жителям Татарстана могут временно приостановить возможность управлять транспортными средствами.

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