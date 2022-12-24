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Исковое о взыскании ущерба, причиненного в результате ДТП. Иск о возмещении ущерба в результате ДТП с виновника: общие требования и пример заполнения

Исковое о взыскании ущерба, причиненного в результате ДТП. Иск о возмещении ущерба в результате ДТП с виновника: общие требования и пример заполнения

Исковое заявление о взыскании ущерба, причиненного в результате ДТП (при отсутствии страхового полиса у виновной стороны) Дата_ по адресу _________________________ произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого водитель _________________________, управляя автомобилем _________________________, принадлежащем на праве собственности _________________________, допустил столкновение с автомобилем _________________________, принадлежащем на праве собственности _________________________.

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