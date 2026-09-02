«Легкого старта не будет, но у нас есть стратегия», – Алексей Кудашов рассказал, чем будет удивлять «Автомобилист» в новом сезоне КХЛ

Хоккейный клуб «Автомобилист» после кардинальной перестройки начинает новый сезон в КХЛ. Главный тренер Алексей Кудашов пообещал, что команда будет бороться за Кубок Гагарина и постарается достойно выступить в сезонном турнире, посвященном 80-летию российского хоккея.
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