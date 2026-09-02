РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

356 подписчиков

«Легкого старта не будет, но у нас есть стратегия», – Алексей Кудашов рассказал, чем будет удивлять «Автомобилист» в новом сезоне КХЛ

«Легкого старта не будет, но у нас есть стратегия», – Алексей Кудашов рассказал, чем будет удивлять «Автомобилист» в новом сезоне КХЛ

Хоккейный клуб «Автомобилист» после кардинальной перестройки начинает новый сезон в КХЛ. Главный тренер Алексей Кудашов пообещал, что команда будет бороться за Кубок Гагарина и постарается достойно выступить в сезонном турнире, посвященном 80-летию российского хоккея.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым