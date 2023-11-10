К Земле на огромной скорости летит комета 12P/Понс-Брукса, извергающая газ и лед Анастасия АндрееваЗагадочные космические события всегда привлекают внимание человечества, и одним из последних удивительных феноменов стала комета 12P/Понс-Брукса.