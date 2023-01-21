В Барнауле из-за морозов начали повышать температуру в квартирах ТЭЦ и теплосети города уже готовы к работе условия сильного холода В Барнауле из-за установившихся на выходных морозов повышают температуру в квартирах, сообщили в телеграм-канале СГК.