Помимо удара «Лютых» по ЖК «Лазурные небеса» в Казани, на кадрах от местных жителей можно заметить еще несколько аналогичных дронов над городом.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Помимо удара «Лютых» по ЖК «Лазурные небеса» в Казани, на кадрах от местных жителей можно заметить еще несколько аналогичных дронов над городом.
Свежие комментарии