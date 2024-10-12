Разводка СБУ. Подполье раскрыло, кем была одесситка, убитая за флаг России

Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Да убили, конечно. это же нацисты украинские, они очень жестокие.
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11 час.
Александр Симаков
Вы статью-то прочтите внимательно. хотя бы 6-й абзац, сообщение подпольщиков телеграмм-канала &quot;Одесса Zа Победу!&quot; Это проворкация СБУ, дама эта &quot;жива и относительно здорова&quot;.  Имеется ввиду её физическое здоровье, а не психическое.
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10 час.

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