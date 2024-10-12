Разводка СБУ. Подполье раскрыло, кем была одесситка, убитая за флаг России

Да убили, конечно. это же нацисты украинские, они очень жестокие.

Александр Симаков

Вы статью-то прочтите внимательно. хотя бы 6-й абзац, сообщение подпольщиков телеграмм-канала "Одесса Zа Победу!" Это проворкация СБУ, дама эта "жива и относительно здорова". Имеется ввиду её физическое здоровье, а не психическое.