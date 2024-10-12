Историю с якобы убитой в следственном изоляторе 43-летней жительницей Одессы Еленой Чесаковой, задержанной за попытку прикрепить российский флаг на постамент снесенного памятника Екатерине II, могла быть фейком, созданным Службой безопасности Украины (СБУ).
Разводка СБУ. Подполье раскрыло, кем была одесситка, убитая за флаг России
Комментарии
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Регина Толстоброва
Да убили, конечно. это же нацисты украинские, они очень жестокие.
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11 час.
Александр Симаков
Вы статью-то прочтите внимательно. хотя бы 6-й абзац, сообщение подпольщиков телеграмм-канала "Одесса Zа Победу!" Это проворкация СБУ, дама эта "жива и относительно здорова". Имеется ввиду её физическое здоровье, а не психическое.
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10 час.
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