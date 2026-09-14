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Царьград

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Губернатор Павел Малков привлек 16 тренеров в Рязанскую область

Губернатор Павел Малков привлек 16 тренеров в Рязанскую область

В Рязанской области, в рамках программы "Земский тренер", будут трудоустроены 16 специалистов. Программа помогает привлечь квалифицированные кадры в небольшие населенные пункты и предоставляет выплаты и дополнительные меры поддержки.

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