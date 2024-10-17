Сердюков рассказал про свою выгоду от романа с Бородиной: «Меня раскусили»

Николай с юмором ответил на нападки подписчиков Ксения Бородина и Николай Сердюков соцсети Российская телеведущая и актриса Ксения Бородина уже несколько месяцев состоит в романтических отношениях с блогером Николаем Сердюковым.
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