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Вести Севастополь

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Названы три самых коротких экзамена ЕГЭ-2027: базовая математика, география и китайский язык

Названы три самых коротких экзамена ЕГЭ-2027: базовая математика, география и китайский язык

Самыми короткими выпускными экзаменами в школах в 2027 году станет ЕГЭ по трём предметам.Самыми короткими выпускными экзаменами в школах в 2027 году станет ЕГЭ по трём предметам — базовой математике, географии и китайскому языку.

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