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МОСИНФОРМ

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Лидеры проекта «Новые лица Москвы» рассказали о самых запоминающихся моментах лета

Лидеры проекта «Новые лица Москвы» рассказали о самых запоминающихся моментах лета

«Новые лица Москвы» — молодежный проект, объединяющий активных блогеров, студентов, предпринимателей и авторов, которые рассказывают о современной столице, ее развитии, культурной жизни и городских изменениях.

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