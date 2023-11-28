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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор «Балтики» об Игнашевиче: «Мы верим ему. Игра команды вселяет оптимизм. Тренерская мысль всем видна»

Гендиректор «Балтики» об Игнашевиче: «Мы верим ему. Игра команды вселяет оптимизм. Тренерская мысль всем видна»

С 12 очками в 16 играх клуб из Калининграда занимает 15-е место в таблице Мир РПЛ. – Если было недовольство результатами команды, почему ушел спортивный директор, а не главный тренер? – Здесь основной момент в том, что команда развивается.

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