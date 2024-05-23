Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Норвегия перестанет пускать россиян с шенгенскими визами других стран

Норвегия перестанет пускать россиян с шенгенскими визами других стран

Норвегия перестанет пускать туристов из России с шенгенскими визами других стран Российские туристы, оказавшиеся с конца мая в Норвегии, будут выдворены за границы, если они приехали не к близким родственникам, или не на работу и учебу.

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