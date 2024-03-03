В Крыму изменилась схема объезда участка трассы "Таврида"

Маршрут объезда участка трассы "Таврида" в Республике Крым в направлении Керчи, движение по которому ограничили, изменился, теперь он проходит через Феодосию, сообщил советник главы республики Олег Крючков в своем Telegram-канале.
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