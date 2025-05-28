Краснодарский край станет участником эксперимента по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах

КРАСНОДАР, 28 мая, ФедералПресс. Спикер законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко рассказал, что регион станет участником эксперимента по предоставления гостиничных услуг в гостевых домах.
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