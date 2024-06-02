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Российские и турецкие ученые договорились решить мировую проблему

Российские и турецкие ученые договорились решить мировую проблему

Газиантеп. В кампусе Газиантепского университета состоялась встреча ректора этого вуза, профессора, доктора Арифа Озайдына (Arif Özaydın) и ректора Северо-Кавказского федерального университета Дмитрия Беспалова.

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