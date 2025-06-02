Кибераналитики спрогнозировали рост мошенничества в отношении детей летом

Кибераналитики спрогнозировали рост мошенничества в отношении детей в период летних каникул. Их пытаются обманывать при помощи поддельных мобильных игр, соцсетей и всё чаще спекулируют на теме школьных экзаменов.
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