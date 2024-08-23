Глава Харьковской области: Россия контролирует около 50 населённых пунктов региона

Руководитель военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что около 50 населенных пунктов Харьковской области на сегодня контролируются Вооружёнными силами Российской Федерации.
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