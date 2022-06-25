26 июня - Международный день борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом

Ежегодно 26 июня во всем мире отмечается Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.
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