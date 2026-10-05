Биолог Сафонов предупредил о запрете содержания крокодилов дома

Биолог Дмитрий Сафонов заявил, что содержание крокодилов в домашних условиях запрещено и опасно. С 1 сентября 2025 года вступает в силу запрет на содержание опасных животных, включая крокодилов, который продлится до 2031 года.
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