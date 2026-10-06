Лионель Месси покинет сборную Аргентины после матча 6 октября

Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины. 6 октября он сыграет прощальный матч с командой Бенина в Буэнос-Айресе, оставляя за собой достижение 125 голов в 207 матчах, мировое первенство 2022 года и два Кубка Америки.
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