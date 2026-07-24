Обнаружена невероятно живучая глубоководная личинка комара

Ежедневно крошечные личинки насекомых погружаются в озеро Малави. Там, на глубине более 200 метров, эти прозрачные «стеклянные черви» — мотыли комара-звонца рода Chaoborus — пережидают светлое время суток, пока выше хозяйничают хищные рыбы.
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