Политика как он...
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Политика как она есть

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Обнаружена невероятно живучая глубоководная личинка комара

Обнаружена невероятно живучая глубоководная личинка комара

Ежедневно крошечные личинки насекомых погружаются в озеро Малави. Там, на глубине более 200 метров, эти прозрачные «стеклянные черви» — мотыли комара-звонца рода Chaoborus — пережидают светлое время суток, пока выше хозяйничают хищные рыбы.

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