Трамп обвинил СМИ в искажении слов о бомбардировках городов

Президент США Дональд Трамп обвинил СМИ в искажении его слов о возможных бомбардировках Сан-Диего и Лос-Анджелеса в связи с конфликтом с Ираном, на фоне чего мэры городов и губернатор Калифорнии раскритиковали его высказывания.
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