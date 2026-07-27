Переворот в России готовится откуда не ждали: Путин дал первый ответ

Президент России Владимир Путин подписал важный законодательный акт: теперь иностранные граждане обязаны документально подтверждать наличие дохода не ниже регионального прожиточного минимума для содержания себя и своих иждивенцев.
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