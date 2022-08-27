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В ГИБДД раскрыли важные подробности популярного штрафа в 500 рублей

В ГИБДД раскрыли важные подробности популярного штрафа в 500 рублей

Водителей России начали по-крупному штрафовать за езду без прав. Что ждет автовладельцев без удостоверения за рулем, или вовсе с просроченным на руках, и чем грозят подобные нарушения, разобрался портал "Аutonews".

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