В ГИБДД раскрыли важные подробности популярного штрафа в 500 рублей

Водителей России начали по-крупному штрафовать за езду без прав. Что ждет автовладельцев без удостоверения за рулем, или вовсе с просроченным на руках, и чем грозят подобные нарушения, разобрался портал "Аutonews".
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