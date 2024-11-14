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ЧП в Крыму

ЧП в Крыму

Пострадали люди. Водитель легкового автомобиля, которому не повезло оказаться «не в то время, не в том месте» госпитализирован.

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