Пострадали люди. Водитель легкового автомобиля, которому не повезло оказаться «не в то время, не в том месте» госпитализирован.
ЧП в Крыму
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Пострадали люди. Водитель легкового автомобиля, которому не повезло оказаться «не в то время, не в том месте» госпитализирован.
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