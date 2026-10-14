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МОСИНФОРМ

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Производитель блоков питания для серверов получил статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва»

Производитель блоков питания для серверов получил статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва»

Предприятие «Элемент-Технологии» из группы компаний «Элемент» получило статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва».

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