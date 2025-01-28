Авторы закрытой MOBA Heroes of Newerth опубликовали несколько новых тизеров В начале ...

Авторы закрытой MOBA Heroes of Newerth опубликовали несколько новых тизеровВ начале этого месяца социальные странички закрытой несколько лет назад MOBA Heroes of Newerth ожили и опубликовали загадочный тизер в виде яйца феникса.
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