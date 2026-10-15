Умами — плохо или хорошо?Знали ли вы, что помимо базовых общепризнанных четырёх вкусов (сладкий, солёный, кислый, горький) существует ещё и пятый вкус — умами? Официально он был признан пятым вкусом только в начале 2000-х (в период обнаружения на языке специфических рецепторов, распознающих данный вкус, распределенных по всей поверхности языка и даже на нёбе).
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