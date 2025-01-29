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Сборная Северной Кореи встретится с российскими клубами в Турции в феврале

Сборная Северной Кореи встретится с российскими клубами в Турции в феврале

Российские футбольные клубы «Балтика», «Тюмень» и «Ленинградец» проведут товарищеские матчи со сборной Северной Кореи на сборах в Турции в феврале, в условиях продолжающейся международной изоляции от турниров ФИФА и УЕФА.

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