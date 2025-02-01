NS

Nina S

Ненависть к Европе возрастает с каждым днём. Нам пора прекратить в эти страны любые поставки наших природных ископаемых и других важных ресурсов. Пусть жрут тараканов. Всё, чем мы богаты, надо отдавать нашему народу - и больше никому.