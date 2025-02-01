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Курская дуга: CNN рассказал, что оборону в Судже держит спецназ НАТО, который до этого был в резерве

Курская дуга: CNN рассказал, что оборону в Судже держит спецназ НАТО, который до этого был в резерве

  Западные журналисты подтвердили, что на наиболее опасных участках в зоне вторжения окопались американские и немецкие солдаты Продолжаются тяжелые бои в районе Свердликово, где наши десантники продолжают выбивать мотивированных оккупантов и наемников, в основном из стран НАТО.

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Комментарии
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Гарибян Сусанна
Только так и не иначе. Смерть натовским оккупантам!
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6 час.
NS
Nina S
Ненависть к Европе возрастает с каждым днём. Нам пора прекратить в эти страны любые поставки наших природных ископаемых и других важных ресурсов. Пусть жрут тараканов. Всё, чем мы богаты, надо отдавать нашему народу - и больше никому.
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2 час.
Семен Демин
Наемники подлежат уничтожению в первую очередь, безжалостно!
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2 час.
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