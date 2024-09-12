Почему мужчины в США постоянно носят футболки под рубашкой

Дмитрий Гурин

Почему же? Майки есть, хотя и несколько другого фасона. Больше похожи на футболки-безрукавки или на майки с довольно широкими лямками или как они там называются. Пожил там почти 4 года и как раз в самых жарких (Аризона, Нью Мексика, Флорида и Техас). Хотя х.б. у них как плотная туалетная бумага их не стирают а и продают как памперсы сразу в пакетах по 10,20 и 50 шт как и носки, если конечно не "брЕнД", тогда штучно и в упаковке из прозрачной коробки с "позолоченными" тряпичными ручками....😜