С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 471 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • F I
    природаКто из звезд осно...
  • Traveller
    Если бы вы нюхали кимчи, то не удивлялись бы отдельной торбе для этой полусгнившей смеси.Бытовые привычки ...
  • Дмитрий Гурин
    Почему же? Майки есть, хотя и несколько другого фасона. Больше похожи на футболки-безрукавки или на майки с довольно ...Почему мужчины в ...

Почему мужчины в США постоянно носят футболки под рубашкой

Почему мужчины в США постоянно носят футболки под рубашкой

Если посмотреть фотографии современных американцев, а также заняться просмотром американского кино, то можно подметить одну интересную особенность.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Роман
У них маек нет!!!😑
Ответить
14 час.
Дмитрий Гурин
Почему же? Майки есть, хотя и несколько другого фасона. Больше похожи на футболки-безрукавки или на майки с довольно широкими лямками или как они там называются.  Пожил там почти 4 года и как раз в самых жарких (Аризона, Нью Мексика, Флорида и Техас). Хотя х.б. у них как плотная туалетная бумага их не стирают а и продают как памперсы сразу в пакетах по 10,20 и 50 шт как и носки, если конечно не &quot;брЕнД&quot;, тогда штучно и в упаковке из прозрачной коробки с &quot;позолоченными&quot; тряпичными ручками....😜
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх