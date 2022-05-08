В Кемеровской области полицейские поздравили с праздником Победы узницу концлагеря Анну Цыганову

Начальник ОМВД России по г. Прокопьевску полковник полиции Артем Русяйкин посетил ветерана ОВД Анну Юльяновну Цыганову и поздравил ее с 77-летием Победы в Великой Отечественной войне.
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