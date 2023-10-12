Почему першит в горле и как с этим жить?

Часто постоянное першение в горле — признак начала простудного заболевания. Но существует немало других, неинфекционных факторов, провоцирующих резкое першение в глотке, и длительное время приносящих пациенту дискомфорт.
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