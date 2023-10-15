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МОК лишит блокирующие участие россиян страны права на проведение Олимпиады

МОК лишит блокирующие участие россиян страны права на проведение Олимпиады

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение, в соответствии с которым государства, которые  блокируют участие российских спортсменов в соревнованиях, будут лишаться права на проведение Олимпиады.

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