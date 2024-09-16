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Появление нового штамма COVID-19 в Забайкалье – вопрос времени

Появление нового штамма COVID-19 в Забайкалье – вопрос времени

Новый штамм коронавируса «FLiRT» со временем появится в Забайкалье. К такому мнению пришёл руководитель инфекционного стационара Сергей Лукьянов, сообщили в пресс-службе «Краевой клинической инфекционной больницы» (ККИБ).

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