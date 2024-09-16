Появление нового штамма COVID-19 в Забайкалье – вопрос времени

Новый штамм коронавируса «FLiRT» со временем появится в Забайкалье. К такому мнению пришёл руководитель инфекционного стационара Сергей Лукьянов, сообщили в пресс-службе «Краевой клинической инфекционной больницы» (ККИБ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии