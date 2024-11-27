Пекарня в Ростокине отправила сладости участникам СВО

Московские предприниматели, в том числе из района Ростокино, регулярно помогают участникам специальной военной операции (СВО), владельцы столичных ресторанов, кондитерских, пекарен и кафе передают гуманитарные грузы с самым разнообразным содержимым – от квадрокоптеров до пряников.