Дипломат Воронцов: атаки Киева на ЗАЭС были невозможны без поддержки Запада

Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов заявил, что постоянные попытки нападения украинских властей на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) стали возможными благодаря поддержке стран Запада.
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