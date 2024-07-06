Американский журналист признался, что ему заранее отправили вопросы для интервью с Байденом

ВАШИНГТОН, 7 июля, ФедералПресс. Ведущий радиостанции Civic Media Эрл Инграм заявил, что перед интервью с президентом США Джо Байденом ему были предоставлены уже готовые вопросы, которые он должен был задать главе государства.
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