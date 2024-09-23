Российский военный рассказал о повторном использовании сбитых украинских дронов

Константин Самарин

Почему в СССР новые виды оружия создавались в считаные месяцы, несмотря на эвакуацию, и недостаток специалистов.. а сейчас Россия, в которой, как уверяет Президени, промышленность и ВПК находятся на самом высоком подьеме, не может обеспечить саму-себя дронами, а вынуждена закупать и их и комплентующие, или, как указано в статье, ремонтировать и перепрошивать трофейные? Кто из промышленников, министров и чоенов правииельства отв5тит за это?