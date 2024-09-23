Сбитые украинские дроны в Курской области используются повторно российской армией. Об этом рассказал военный Вооруженных сил Росиии (ВС РФ) с позывным Тула, передает ТАСС.
Российский военный рассказал о повторном использовании сбитых украинских дронов
Комментарии
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Константин Самарин
Почему в СССР новые виды оружия создавались в считаные месяцы, несмотря на эвакуацию, и недостаток специалистов.. а сейчас Россия, в которой, как уверяет Президени, промышленность и ВПК находятся на самом высоком подьеме, не может обеспечить саму-себя дронами, а вынуждена закупать и их и комплентующие, или, как указано в статье, ремонтировать и перепрошивать трофейные? Кто из промышленников, министров и чоенов правииельства отв5тит за это?
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15 час.
tsan tsan
Судя по вашему вопросу, вы или полный дилетант или мелкий провокатор. Не понимаете разницу в технологии производства между , например, Т-34 и Т-90 ?
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14 час.
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